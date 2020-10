Temperatura máxima não deve passar dos 29°C na capital nesta segunda

Podem ocorrer chuvas com ventos fortes em todo Estado nesta segunda-feira (26), apesar da pesença de um ar quente e úmido, conforme informações do Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima (Cemtec).

As condições são de céu nublado a encoberto com possibilidade para chuvas com acumulados expressivos em todo Estado. Nos setores sul, central, norte e bolsão a possibilidade é de chuva fraca.

Os índices de umidade relativa do ar para esta segunda podem variar entre 100% a 60%. Apesar da chuva, a semana no Estado começa com temperaturas entre 17°C a 36°C.

Já para a Capital o céu deve ser encoberto com possibilidade de chuva fraca, sendo que a mínima está estimada em 21°C e a máxima em 29°C.

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), complementa com aviso de que a possibilidade de chuva entre 30 a 100 milímetros, ventos intensos entre 60 a 100 quilômetros e queda de granizo.

Nesses últimos dias do mês, os acumulados de chuva poderão ser mais altos e mais intensos nos dias nos dias 26, 27, 29 e 30 de outubro, especialmente as regiões sudoeste, sul, central e bolsão. O volume de chuva estimado para essas áreas varia entre 80 a 100 milímetros. Já nas regiões norte e pantaneira são esperadas acumulados entre 40 a 70 milímetros.

