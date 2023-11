Temperatura máxima pode chegar a 26°C neste sábado

Devido ao avanço da massa de ar frio e seco pelo estado, impulsionado pelo sistema de alta pressão atmosférica pós-frontal, Mato Grosso do Sul tem previsão de tempo estável, com sol e variação de nebulosidade neste sábado (4), de acordo com o Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima (Cemtec).

De acordo com o Cemtec, Campo Grande tem mínima de 16°C e máxima de 26°C. As temperaturas mais baixas devem ser registradas nas regiões Sul e Leste de Mato Grosso do Sul, com mínimas previstas entre 9°C e 14°C e máximas que podem atingir 24°C.



Em Dourados, 13°C pela manhã e 25ºC pela tarde. Na região Sul, Ponta Porã registra mínima de 11°C e máxima de 24°C, enquanto Iguatemi apresenta variação entre 12°C e 23°C. Em Anaurilândia, os termômetros marcam 21°C inicialmente e sobem até os 31ºC.

Na região pantaneira, em Corumbá, a mínima será de 19°C e máxima de 27°C; Em Aquidauana as temperaturas variam entre 17°C e 29°C. No Sudoeste, Porto Murtinho tem início com 14°C e atinge os 27°C. Paranaíba, no Bolsão, registra 19°C pela manhã e 27°C de tarde.

As temperaturas mais altas do dia serão registradas na região Norte do estado. Camapuã tem mínima de 19°C e máxima de 30°C, enquanto Coxim marca 21°C inicialmente e atinge os 32°C ao longo do dia.

JD1 No Celular

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 e acompanhe em tempo real todas as notícias. Para baixar no IOS, clique aqui. E aqui para Android.

Deixe seu Comentário

Leia Também