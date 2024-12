Temperatura máxima pode chegar a 33°C neste domingo na Capital

Mesmo com céu nublado, o clima será quente neste domingo (29), com temperaturas chegando a 36°C em partes do estado. Conforme o Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima (Cemtec), ainda há possibilidade de chuva em algumas regiões.



Pontualmente podem ocorrer chuvas mais intensas e tempestades acompanhadas de raios no leste, norte e Bolsão. Nas regiões onde o tempo ficará mais firme, as temperaturas estarão em elevação, podendo atingir valores entre 34-37°C, principalmente no sudoeste e Pantanal, com a umidade relativa do ar ficando entre 25-45%.



Estão previstas máximas entre 30-35°C para as regiões sul, leste e sudeste do estado. Nas regiões pantaneira e sudoeste esperam-se máximas entre 33-37°C. Já nas regiões do bolsão e norte são esperadas mínimas entre 21-24°C e máximas entre 28-33°C.



Em Campo Grande a mínima não deve ficar abaixo de 22°C e a máxima em 33°C.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também