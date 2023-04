Temperatura não deve passar dos 29°C neste sábado

A previsão para o final de semana, conforme o Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima (Cemtec), indica tempo estável com sol e variação de nebulosidade devido a atuação da alta pressão atmosférica.

Ao longo do dia, as temperaturas começam a subir gradativamente. Nas regiões sul e leste do estado são esperadas temperaturas mínimas entre 11/14°C e máximas de até 29°C. Nas regiões norte e oeste, esperam-se mínimas entre 14/21°C e máximas de até 32°C.

E em Campo Grande, mínimas entre 15/18°C e máxima de 29°C.

Deixe seu Comentário

Leia Também