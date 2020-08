Temperatura pode chegar a 32°C na capital neste domingo

A previsão do tempo neste domingo (9) é de céu claro a parcialmente nublado em Mato Grosso do Sul.



De acordo com o Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima (Cemtec/Semagro), em Campo Grande clima será quente, a temperatura máxima pode chegar a 32°C, enquanto a mínima fica em 17°C.



Nas outras regiões do estado também é esperado céu aberto e altas temperaturas que podem chegar a 36°C, principalmente nas cidades localizadas no centro-norte do Estado.



A umidade relativa do ar gera atenção, pois varia de 20% a 55%. É esperado um clima seco com ventos fracos e moderados em todas as regiões do MS,



Confira a temperatura em cada região:









Deixe seu Comentário

Leia Também