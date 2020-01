Temperatura volta a ficar elevada neste domingo

Saiba Mais Clima Mesmo com sol, Inmet divulga aviso de chuvas intensas

A previsão do tempo para este domingo (5) é de sol nas regiões do Mato Grosso do Sul e temperaturas elevadas, de acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). Porém na faixa centro-leste pode ocorrer pancadas de chuva isoladas.



Para Campo Grande a previsão é de tempo claro e parcialmente nublado com possibilidade de chuva isolada. A temperatura máxima pode atingir 32°C e a mínima fica em torno de 20°C, podendo entrar em declínio no período da noite.



Ja no interior do Estado a temperatura se eleva e ppde chegar a 37°C enquanto a mínima fica na casa dos 18°C. A umidade do ar nas regiões Centro Norte Leste e Pantanal varia de 40% a 90%.

