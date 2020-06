Temperatura volta a subir neste domingo em Campo Grande

A temperatura deve começar a subir a partir deste domingo (7) em Campo Grande. Segundo informações do Instituto de Meteorologia (Inmet) a capital registrará máximas de 29° e mínimas de 16°.

O céu ainda deve continuar nublado a parcialmente nublado em algumas regiões da cidade, mas com sol durante boa parte do dia. Ainda de acordo com o Instituto, a umidade relativa do ar mínima de 45% e máxima de 80%.

Já para o Mato Grosso do Sul, a previsão do Inmet é de céu nublado a parcialmente nublado com chuva no centro-leste do estado.

No sudeste e norte do estado o céu deve ficar parcialmente nublado, nas demais áreas nublado a parcialmente nublado.

As temperaturas podem variar de 13ºC, a mínima, até os 32ºC, a máxima, também com umidade relativa do ar máxima de 95%.

Deixe seu Comentário

Leia Também