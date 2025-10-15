Temperaturas acima da média e chuvas irregulares marcam próximos meses em MS

Os próximos meses devem ser de calor mais intenso e chuvas irregulares em Mato Grosso do Sul. De acordo com a previsão climática divulgada pelo Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima (Cemtec), vinculada à Semadesc, o trimestre de novembro de 2025 a janeiro de 2026 tende a registrar temperaturas acima da média histórica e precipitação distribuída de forma desigual pelo estado.

Com base em projeções de modelos climáticos da Organização Meteorológica Mundial (WMO), o levantamento mostra que o período deve ser marcado por instabilidade nas chuvas, que podem variar entre volumes ligeiramente abaixo ou acima do esperado, dependendo da região.

No registro histórico, o acumulado de precipitação entre novembro e janeiro oscila entre 500 e 700 milímetros na maior parte do território sul-mato-grossense, podendo chegar a 800 milímetros no extremo nordeste.

A temperatura média no estado costuma variar entre 24°C e 26°C, mas as regiões noroeste e nordeste apresentam valores mais elevados, entre 26°C e 28°C. Para o trimestre analisado, os modelos indicam condições mais quentes que o normal.

Outro fator importante apontado pelo Cemtec é a atuação do fenômeno La Niña, com 70% de probabilidade de ocorrência durante o trimestre. O resfriamento das águas do Pacífico, característico da La Niña, costuma alterar os padrões de chuva e temperatura na América do Sul.

As condições atmosféricas podem favorecer tanto episódios de calor extremo quanto eventos de chuva intensa e localizada.

