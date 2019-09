Temperaturas amenas duraram pouco e tempo aberto retorna na Capital

Conforme informações divulgadas pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), a madrugada e início da manhã desta sexta-feira (27) foi de tempo nublado com nevoeiro ou névoa úmida. Com o passar das horas, no meio da manhã já foi possível observar o céu claro e tempo aberto.

A previsão é de tempo nublado a claro no período da tarde e à noite. As temperaturas ao longo do dia ficam entre 16ºC e 31ºC, de acordo com o previsto pelo Instituto, e com ventos fracos a moderados.

A umidade relativa do ar varia entre 35% e 90%. Para os próximos dias, a tendência é de ligeira elevação tanto na temperatura mínima, quanto na máxima. O que indica que o calor promete retorna com os termômetros marcando em média 36ºC até o final do mês e não há chuva prevista para os próximos dias.

