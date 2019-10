Temperaturas amenas surpreendem, mas máxima segue próxima dos 30ºC

Os termômetros registraram mínima de 16ºC na manhã desta terça-feira (22), em Campo Grande, de acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). Algo que surpreende a população, já que estamos no final do mês de outubro.

Historicamente, era para ser um mês menos gelado, já que no interior do estado a mínima chegou a 12ºC em algumas cidades como Dourados, Ponta Porã e Jardim. Apesar da queda na temperatura, o calor continua marcando presença.

Nesta terça, na capital, a temperatura máxima prevista é de 29ºC. Durante todo o dia, Campo Grande apresenta tempo nublado podendo passar para parcialmente nublado. A umidade relativa varia entre 85% e 40%.

Deixe seu Comentário

Leia Também