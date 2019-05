Temperaturas começam a cair neste sábado

Saiba Mais Clima Sexta-feira será de ceú parcialmente nublado e pode chover à tarde

Com a chegada de uma frente fria no decorrer deste sábado (11), o tempo muda a partir do sudoeste e sul do estado, onde as chuvas serão mais significativa. Nas demais áreas o tempo fica instável no decorrer do dia.



Conforme o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), as temperaturas caem à partir de domingo (12).



Na segunda-feira o sol volta a dominar, com temperaturas baixas a noite aumentando rapidamente no decorrer do dia.



Em Campo Grande a temperatura mínima será de 18°C e a máxima de 34°C.

