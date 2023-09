Temperaturas continuam altas e máximas podem chegar a 43°C nesta segunda em MS

A onda de calor não dá trégua para os sul-mato-grossenses e nesta segunda-feira (25), existe a possibilidade das temperaturas novamente superarem a casa dos 40°C em algumas regiões, podendo até chegar a 43°C.

A previsão do Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima) indica tempo firme, com sol e variação de nebulosidade.

Além do tempo quente, são esperados baixos valores de umidade relativa do ar, entre 10% e 20%.

As temperaturas mínimas devem ocorrer entre 25°C e 27°C e máximas de 41°C, nas regiões Sul e Leste do estado. Para as regiões Norte, Pantaneira, Bolsão e Sudoeste podem ser registradas mínimas 26°C e 29°C, e máximas de até 43°C.

Em Campo Grande, mínimas entre 25°C e 26°C, com máximas até 38°C.

Já os ventos atuarão do quadrante norte, com valores entre 40 km/h e 60 km/hora, podendo ocorrer, pontualmente, rajadas de vento acima de 60 km/h.

