Temperaturas ficam amenas no domingo de Dia das Mães em MS

A atuação da frente fria com a presença da massa de ar seco permanece e segue provocando estabilidade nas temperaturas amenas em Mato Grosso do Sul. Neste domingo (14), o sol aparece, mas não o suficiente para espantar o friozinho.

Campo Grande amanheceu com tempo mais ameno, com alguns ventos e o sol aparecendo com mais intensidade. Cedinho, os termômetros registravam 15°C e para o restante do dia, a máxima deve atingir os 26°C.

Durante a manhã, os municípios seguem com temperaturas baixas, com mínimas previstas entre 9°C e 10°C na região Sul do Estado.

Segundo o Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima), em Corumbá, os termômetros registram temperaturas de 17ºC a 27ºC.

Aquidauana começa o dia com mínima de 15°C e a máxima alcança os 28°C. No Norte, Coxim terá mínima de 17ºC e a máxima atinge os 31°C.

Em Dourados, mínima de 11ºC e máxima de 26ºC. Em Ponta Porã e Iguatemi, a mínima será de 11ºC e a máxima de 25ºC. No Bolsão, Três Lagoas terá mínima de 12°C e máxima de 28°C.

JD1 No Celular

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 e acompanhe em tempo real todas as notícias. Para baixar no IOS, clique aqui. E aqui para Android.

Deixe seu Comentário

Leia Também