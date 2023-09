Temperaturas chegaram a 42,2°C em cidades de MS no fim de semana

O Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima do Estado do Mato Grosso do Sul (CEMTEC), divulgou as temperaturas máximas e umidade relativa do ar mínima observada entre os dias 1° de janeiro a 24 de setembro.



Com relação as temperaturas, o município de Água Clara registrou 42,2°C no último sábado (23), a região do Bolsão teve as cidades com os dias mais quentes, nesse domingo (24), registrando 42,1° nas cidades de Três Lagoas e Paranaíba.



O mesmo foi registrado em Porto Murtinho, região Sudoeste do Estado.

Com relação a baixa umidade do ar, números abaixo de 15% foram registrados em Paranaíba, Água Clara, Sonora, Três Lagoas, Costa Rica.

A baixa umidade do ar deixa o sangue mais denso por causa da desidratação e favorece o aparecimento de problemas oculares e alergias. Mesmo quando a temperatura sobe, o ar seco faz seus estragos, pois acelera a absorção do suor pelo ambiente e resseca a pele.



Atenção



Conforme o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), o Mato Grosso do Sul ainda está sob aviso de perigo para onda de calor.

Os cuidados com hidratação, com a pele e alimentação devem ser redobrados, entre as sugestões estão a redução de açucares e alimentos gordurosos, ingestão de água em abundância e sucos naturais e evitar exposição ao sol das 10h às 16h, horarário de picos dos raios UV.



Confira o que falam os especialistas:



