Temperaturas máximas podem chegar a 38°C nesta quinta em Mato Grosso do Sul

Apesar das primeiras horas desta quinta-feira, dia 23 de outubro, estar com sensação amena, as temperaturas devem subir consideravelmente com o passar das horas e poderá atingir até 38°C em várias regiões de Mato Grosso do Sul.

Segundo o Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima), essa condição está associada atuação de um sistema de alta pressão atmosférica, que favorece o tempo seco e estável, além de trazer os ventos fortes.

Estão previstas mínimas entre 12-17°C e máximas entre 24-32°C para as regiões sul, cone-sul e grande Dourados. Nas regiões pantaneira e sudoeste, as mínimas devem variar entre 15-26°C e máxima entre 32-38°C.

Já nas regiões do bolsão, leste e norte os termômetros devem registrar mínimas entre 15-22°C e máximas entre 27-36°C. Em Campo Grande estão previstas mínimas entre 15-20°C e máximas entre 27-33°C.

