Menu
Menu Busca quinta, 23 de outubro de 2025
(67) 99647-9098
Busca
Clima

Temperaturas máximas podem chegar a 38°C nesta quinta em Mato Grosso do Sul

Mesmo com clima ameno pela manhã, tendência é de bastante calor a tarde

23 outubro 2025 - 06h50Luiz Vinicius
Promessa de tempo seco e quente em Campo GrandePromessa de tempo seco e quente em Campo Grande   (Luiz Vinicius)

Apesar das primeiras horas desta quinta-feira, dia 23 de outubro, estar com sensação amena, as temperaturas devem subir consideravelmente com o passar das horas e poderá atingir até 38°C em várias regiões de Mato Grosso do Sul.

Segundo o Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima), essa condição está associada atuação de um sistema de alta pressão atmosférica, que favorece o tempo seco e estável, além de trazer os ventos fortes.

Estão previstas mínimas entre 12-17°C e máximas entre 24-32°C para as regiões sul, cone-sul e grande Dourados. Nas regiões pantaneira e sudoeste, as mínimas devem variar entre 15-26°C e máxima entre 32-38°C.

Já nas regiões do bolsão, leste e norte os termômetros devem registrar mínimas entre 15-22°C e máximas entre 27-36°C. Em Campo Grande estão previstas mínimas entre 15-20°C e máximas entre 27-33°C. 

Reportar Erro
Funlec - Matriculas

Deixe seu Comentário

Leia Também

Foto: Pixabay
Clima
Corumbá registra 9,5°C e tem a menor temperatura do Estado nesta terça-feira
Céu amanheceu azul, com sol e um friozinho em Campo Grande
Clima
Clima ameno segue pela manhã, mas máxima pode chegar a 36°C em MS nesta terça
Tempo amanheceu azul e ensolarado em Campo Grande
Clima
Friozinho por aí? Segunda começa com clima bastante ameno em Campo Grande
Dia começou nublado em Campo Grande
Clima
Frio chega e deve derrubar as temperaturas em MS
Sábado será de muita chuva e tempestades em MS
Clima
Sábado será de muita chuva e tempestades em MS
Todos os municípios monitorados apresentaram precipitação abaixo da média histórica
Clima
Campo Grande tem chuva 82% abaixo da média histórica em outubro
JD1TV: Choveu aí? Tempo muda 'do nada' e pega campo-grandenses de surpresa
Clima
JD1TV: Choveu aí? Tempo muda 'do nada' e pega campo-grandenses de surpresa
Céu amanheceu com algumas nuvens em Campo Grande
Clima
Chuva ou calor? Vivendo dilema, frente fria deve chegar a MS nesta sexta
Foto: Gaúchazh
Clima
Mato Grosso do Sul registra temperaturas extremas e baixa umidade
Céu amanheceu um pouco nublado em Campo Grande
Clima
Vem mesmo? Previsão volta a colocar tempestades para MS nesta quinta-feira

Mais Lidas

Greve? Ônibus não saem das garagens e passageiros são pegos de surpresa em Campo Grande
Cidade
Greve? Ônibus não saem das garagens e passageiros são pegos de surpresa em Campo Grande
Motociclista não resistiu ao impacto da batida
Trânsito
AGORA: Motoentregador morre em grave acidente com picape em Campo Grande
Foto: Sarah Chaves
Saúde
Funcionários da Santa Casa denunciam que médicos foram proibidos de conceder atestados
Imagem Ilustrativa
Polícia
Fetiche? Policial chega bêbado em delegacia e obriga presos a fazer s3x0 com ele nas celas