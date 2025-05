Temperaturas máximas sobem nesta quinta-feira em Mato Grosso do Sul

As temperaturas máximas continuarão subindo nesta quinta-feira (15) e a tendência é que o tempo fique com céu aberto e sol se intensificando com o passar das horas em Mato Grosso do Sul.

Segundo o Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima), essa mudança no clima, após a passagem de uma frente fria, é decorrente de uma atuação de um sistema de alta pressão que favorece o tempo seco.

Contudo, não se descartam pancadas de chuvas isoladas, com destaque para as regiões norte e nordeste do estado.

Em relação às temperaturas, estão previstas mínimas entre 13-18°C e máximas entre 23-27°C para as regiões sul, cone-sul e grande Dourados. Nas regiões sudoeste e pantaneira, as mínimas devem variar entre 16-24°C e as máximas entre 27-31°C.

Já nas regiões do bolsão, leste e norte, os termômetros devem registrar mínimas entre 16-21°C e máximas entre 27-31°C. Em Campo Grande são previstas mínimas entre 17-20°C e máximas entre 26-28°C.

