Temperaturas podem chegar a 43ºC no MS

A previsão do tempo para grande parte de Mato Grosso do Sul, é de céu claro nesta segunda-feira (14), e algumas cidades da região pantaneira podem enfrentar calor de até 43ºC.

Conforme o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), Campo Grande terá céu aberto com poucas nuvens, e pode registrar temperatura de até 37ºC com mínima de 22°C e baixa umidade do ar que não deve passar dos 40%.

De acordo com informações do Centro de Monitoramento do tempo e do Clima (Cemtec) o céu deve variar entre claro a parcialmente nublado em todas as regiões do Mato Grosso do Sul.

As temperaturas variam entre 18 °C a 33 °C no Estado, sendo que conforme o mapa de anomalia de temperatura previsto pelo Inmet, as temperaturas tendem se encontrar acima da média, chegando a 43ºC na cidades de Aquidauana e 39ºC em Miranda nesta segunda.

Deixe seu Comentário

Leia Também