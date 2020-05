Temperaturas se elevam neste domingo na capital

O dia amanhece com névoa úmida e possibilidade de nevoeiro isolado neste domingo (17), no nordeste do Estado, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia.



O sol deve aparecer entre nuvens e as temperaturas se elevam rapidamente.



Em Campo Grande o dia será parcialmente nublado. A temperatura máxima pode chegar a 28°C e a mínima fica na casa dos 14°C, com ventos fracos vindos do noroeste.



Nas demais áreas do Mato Grosso do Sul, o tempo claro promove névoa seca à tarde. Por conta do tempo claro, as temperaturas da manhã continuam amenas. As emperaturas no Estado poderão variar entre de 10 °C a 31 °C.



Acompanhe o mapa abaixo:





