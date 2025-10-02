Menu
Menu Busca quinta, 02 de outubro de 2025
(67) 99647-9098
Busca
Clima

Temperaturas serão acima da média em MS neste mês de outubro

Quanto à chuva, a previsão é de um volume de precipitação abaixo da média

02 outubro 2025 - 12h35Sarah Chaves
Foto: ClimaTempoFoto: ClimaTempo  

A previsão para outubro no Mato Grosso do Sul é de temperaturas acima da média, com um mês caracterizado por calor intenso, especialmente nas áreas centrais e norte do estado. O calor será predominante não só no MS, mas também em outras partes do Brasil, incluindo o Sul, Sudeste, Centro-Oeste, Maranhão, Piauí, norte da Bahia e sertão do Nordeste.

De acordo com o Climatempo, em Mato Grosso do Sul, no entanto, a expectativa é de um aumento significativo nas temperaturas, podendo ultrapassar os 40°C, principalmente em áreas como o Pantanal, Grande Dourados e em algumas partes do sul e leste do estado.

Quanto à chuva, a previsão é de um volume de precipitação abaixo da média na maior parte do Brasil, incluindo o Mato Grosso do Sul. A falta de chuvas será mais perceptível no centro-oeste do estado, no oeste de São Paulo e no norte de Goiás. Esses fatores podem contribuir para um quadro de seca em algumas regiões de MS.

JD1 No Celular

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Reportar Erro
Vanguard - Sound

Deixe seu Comentário

Leia Também

Cantor Milton Nascimento
Brasil
Milton Nascimento é diagnosticado com demência por corpos de Lewy
Decreto institui estratégia nacional "Oceano sem Plástico" até 2030
Clima
Decreto institui estratégia nacional "Oceano sem Plástico" até 2030
Céu amanheceu um pouco nublado em Campo Grande
Clima
Com chance de chuva, quinta-feira tem temperaturas estáveis em MS
Ponta Porã teve o maior registro de chuva em MS nesta quarta-feira
Clima
Ponta Porã teve o maior registro de chuva em MS nesta quarta-feira
Clima amanheceu nublado em Campo Grande
Clima
Outubro começa diferente e Campo Grande 'acorda' com chuva nesta quarta
Céu azul, sem nuvens, indicam forte calor
Clima
Calor deve voltar a ser 'cruel' em MS durante a terça-feira
Céu de Campo Grande amanheceu nublado
Clima
Chance de chuva se mantém, mas calor pode predominar nesta segunda em MS
Calor segue predominante em Campo Grande
Clima
Domingo promete ter forte calor e baixa umidade em Mato Grosso do Sul
Tempo seguirá aberto, com sol e calor em Campo Grande
Clima
Sem previsão de chuva, 'sabadão' promete calor bastante intenso em MS
Dia promete ser quente e de bastante calor
Clima
Calor se intensifica e máximas podem voltar a ser de 40°C em MS nesta sexta

Mais Lidas

JD1TV: Viu a Eloyse? Mãe procura filha que fugiu de casa em Campo Grande
Polícia
JD1TV: Viu a Eloyse? Mãe procura filha que fugiu de casa em Campo Grande
O caso aconteceu no final da manhã de hoje
Polícia
Homem morre dentro de carro ao ser baleado na cabeça em Campo Grande
Luis Carlos Perez Junior
Geral
Homem que morreu ao cair de pontilhão era enfermeiro da Santa Casa
Alysson é um dos assassinados no lava-jato
Polícia
Filho e esposa presenciaram assassinato de pastor em lava-jato no Danúbio Azul