Temperaturas serão acima da média em MS neste mês de outubro

A previsão para outubro no Mato Grosso do Sul é de temperaturas acima da média, com um mês caracterizado por calor intenso, especialmente nas áreas centrais e norte do estado. O calor será predominante não só no MS, mas também em outras partes do Brasil, incluindo o Sul, Sudeste, Centro-Oeste, Maranhão, Piauí, norte da Bahia e sertão do Nordeste.

De acordo com o Climatempo, em Mato Grosso do Sul, no entanto, a expectativa é de um aumento significativo nas temperaturas, podendo ultrapassar os 40°C, principalmente em áreas como o Pantanal, Grande Dourados e em algumas partes do sul e leste do estado.

Quanto à chuva, a previsão é de um volume de precipitação abaixo da média na maior parte do Brasil, incluindo o Mato Grosso do Sul. A falta de chuvas será mais perceptível no centro-oeste do estado, no oeste de São Paulo e no norte de Goiás. Esses fatores podem contribuir para um quadro de seca em algumas regiões de MS.

