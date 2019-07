Temperaturas tendem a cair durante a semana na capital

O tempo fica parcialmente nublado nesta terça-feira (16) em Campo Grande, com baixa umidade do ar à tarde (na casa dos 45%). Segundo Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia), as temperaturas devem variar entre 25º e 18º na Capital. Na quarta-feira (17), os termômetros sobem um pouco, marcando máxima de 27º e mínima de 16º. O tempo fica claro com névoa seca, passando a parcialmente nublado. Os índices de umidade do ar ficam baixos à tarde.

Já na quinta-feira (18), a temperatura mínima cai para 15º, enquanto a máxima atinge 29º. O tempo varia de parcialmente nublado a claro. O mesmo vale para sexta-feira (19) na Capital. Porém, as temperaturas tendem a subir, sendo a mínima prevista de 19º e a máxima de 30º.

A previsão para Mato Grosso do Sul aponta tempo nublado com chuvas isoladas durante a madrugada no sul e sudeste do estado nesta terça-feira. No decorrer do dia a nebulosidade diminui e a temperatura começa a cair com a aproximação da massa de ar frio. Nas demais áreas do estado, sol com poucas nuvens e temperaturas em declínio durante a tarde.

A partir da quarta-feira, dia de sol com poucas nuvens e baixa umidade à tarde, especialmente no norte e nordeste do estado. As temperaturas começam a subir gradualmente durante o dia e voltam a cair à noite, devido à baixa umidade e ausência de nuvens. Esta situação deve persistir pelo menos até o início da próxima semana.

