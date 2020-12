Temperaturas voltam a subir e chuva dá trégua

A previsão para esta terça-feira (8) é de céu claro a parcialmente nublado e de vento fraco em todas as regiões de Mato Grosso do Sul. No setor do bolsão, o céu fica nublado com probabilidade de chuva.

De acordo com o Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e Clima), as temperaturas no Estado podem variar de 17 °C a 38 °C e na capital a variação está estimada em 19 °C a 30 °C.

Corumbá, Miranda e Aquidauana registram as maiores temperaturas, podendo chegar a 38°C. Em Chapadão do Sul, Paranaíba, Água Clara e Três Lagoas, a máxima deve ser de 31°C, com possíveis chuvas durante o dia.

Chuvas intensas devem voltar no sábado (12).

Umidade relativa do ar com variação estimada entre 50% a 95% no MS ao longo do dia.

Deixe seu Comentário

Leia Também