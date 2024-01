Tempestade chegando: Inmet alerta para chuvas intensas em todo o MS

Seguindo o que já foi previsto pelo Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima), o Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia) emitiu um alerta para chuvas intensas em todo o Mato Grosso do Sul.

Segundo o órgão, a previsão é que a chuva fique entre 20 e 30 mm/h ou até 50 mm/dia, acompanhada de ventos que variam entre 40 e 60 km/h. O alerta engloba todos os 79 municípios do Estado.

Conforme o aviso, existe um baixo risco de corte no fornecimento de energia elétrica, além da queda de galhos de árvores, alagamentos e descargas elétricas durante a tempestade. O alerta segue ativo até a manhã de segunda-feira (22).

O Inmet recomendado que se evite procurar abrigo debaixo de árvores durante a tempestade, já que existe o risco de descarga elétrica. Também não é recomendado que se estacione próximos a torres de transmissão e placas de propaganda, já que o vento pode derrubá-las.

Em caso de emergência, a população pode entrar em contato com a Defesa Civil pelo telefone 199 e com o Corpo de Bombeiros no telefone 193.

