Clima

Tempestade e ventania não estão descartadas para essa quarta-feira em MS

Ventos podem atingir até 50 km/h em algumas regiões

14 janeiro 2026 - 06h50Luiz Vinicius
Tempo instável permanece em Campo GrandeTempo instável permanece em Campo Grande   (Taynara Menezes)

O clima instável permanece em Mato Grosso do Sul e a situação fica favorável para possíveis tempestades e ventos intensos durante a quarta-feira, dia 14.

Esse padrão típico de verão mantém as manhãs com tempo de sol e variação de nebulosidade, mas a tarde e a noite aumentam consideravelmente as chances de chuva.

Segundo o Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima), em pontos isolados do estado, podem ocorrer chuvas intensas e tempestades acompanhadas de raios e rajadas de vento.

Em relação às temperaturas, as regiões sul, cone-sul e a Grande Dourados terão mínimas de 19°C e máximas podendo chegar a 31°C. Enquanto a região pantaneira e sudoeste terão mínimas de 22°C e máximas de 34°C.

Já no norte do estado, a previsão aponta mínima de 22°C e máxima de 32°C. Para o bolsão e o leste de Mato Grosso do Sul, as mínimas ficarão em 24°C e a máxima deve chegar a 32°C, enquanto Campo Grande terá mínima de 21°C e máxima de até 28°C.

