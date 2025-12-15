Tempestades colocam regiões de MS em perigo, alerta Inmet

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu alertas de perigo e perigo potencial de tempestade para Mato Grosso do Sul, com validade entre a manhã desta segunda-feira (15) e a manhã de terça-feira (16). Os avisos indicam a possibilidade de chuvas intensas, ventos fortes e queda de granizo em diferentes regiões do Estado.

De acordo com o Inmet, o alerta de perigo potencial prevê chuva entre 20 e 30 milímetros por hora, podendo chegar a 50 milímetros ao dia, além de ventos intensos entre 40 e 60 km/h e eventual queda de granizo.

Já o alerta de perigo indica condições mais severas, com volumes de chuva entre 30 e 60 milímetros por hora ou até 100 milímetros ao dia, ventos que podem variar de 60 a 100 km/h e maior probabilidade de granizo. Nessas áreas, o risco de danos aumenta, incluindo cortes de energia, queda de árvores, prejuízos à agricultura e alagamentos.

Em Mato Grosso do Sul, as áreas sob alerta incluem regiões do leste, sudoeste, centro-norte e Pantanais sul-mato-grossenses, além de partes do centro-sul do Estado. O Inmet recomenda atenção redobrada principalmente em áreas urbanas suscetíveis a alagamentos.

Orientações

Entre as orientações à população estão evitar se abrigar debaixo de árvores durante rajadas de vento, não estacionar veículos próximos a torres de transmissão ou placas de propaganda e, se possível, desligar aparelhos eletrônicos da tomada. Em caso de emergência, a recomendação é acionar a Defesa Civil pelo telefone 199 ou o Corpo de Bombeiros pelo 193.

Os alertas podem ser atualizados conforme a evolução das condições meteorológicas.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também