Tempo a ficar estável com temperaturas de até 38°C em MS

Após alguns dias de instabilidade, o tempo volta a ficar estável em Mato Grosso do Sul neste domingo (10). Apesar disso, não é descartada a possibilidade de pancadas de chuvas bem isoladas no estado.

Segundo o Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima), as temperaturas em Campo Grande podem variar entre os 20°C e 33°C hoje.

Em outras cidades estão previstas temperaturas mínimas entre 18 e 19°C e máximas de até 33°C nas regiões sul e leste do estado. Para as regiões norte, sudoeste, bolsão e pantaneira mínimas entre 21-23°C e máximas de até 38°C.

Confira no mapa:

