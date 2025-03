Tempo amanhece abafado e segunda-feira promete ser quente em Campo Grande

O tempo amanheceu diferente em Campo Grande, com a sensação de estar nublado, mas ao mesmo, quente e abafado logo nas primeiras horas da manhã desta segunda-feira (17).

A semana, inclusive, deve começar bastante quente e não há previsão de chuvas intensas ou temporais, apenas rápidas pancadas de chuvas, que podem ou não aliviar o calorão.

Segundo o Climatempo, pela manhã, haverá sol e aumento de nuvens, enquanto no período da tarde, podem ocorrer pancadas de chuva.

No período na noite, a situação permanece semelhante a tarde, podendo ter algumas chuvas rápidas. A temperatura máxima será de 32°C, mas com a sensação podendo ser maior, enquanto a mínima amanheceu em 24°C.

O Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia) chegou a emitir um alerta para chuvas intensas, mas as áreas que ainda podem ser atingidas por essa mudança repentina são as regiões norte, pantanal e o nordeste de Mato Grosso do Sul.

