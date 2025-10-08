Menu
Tempo ameno permanece e meteorologia não descarta chuva para MS nesta quarta

Em Campo Grande, as máximas não devem ultrapassar os 30°C

08 outubro 2025 - 06h50Luiz Vinicius
Dia amanheceu ameno em Campo GrandeDia amanheceu ameno em Campo Grande   (Luiz Vinicius)

O tempo ameno permanece nesta quarta-feira (8) em Mato Grosso do Sul diante da passagem da última frente fria. A meteorologia ainda não descarta as possibilidades de chuva ao longo do dia.

Segundo o Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima), a previsão indica tempo mais firme com sol e variação de nebulosidade em grande parte do estado. Essa situação ocorre devido a atuação de um sistema de alta pressão atmosférica.

Porém, não se descartam pancadas de chuvas e tempestades isoladas, principalmente nas regiões norte, bolsão e sul do estado. Essa situação ocorre devido a atuação de uma área de baixa pressão atmosférica, aliado à passagem de cavados. 

Estão previstas mínimas entre 11-15°C e máximas entre 22-29°C para as regiões sul, cone-sul e grande Dourados. Nas regiões pantaneira e sudoeste, as mínimas devem variar entre 16-20°C e máxima entre 25-32°C.

Já nas regiões do bolsão, leste e norte os termômetros devem registrar mínimas entre 19-23°C e máximas entre 25-35°C. Em Campo Grande estão previstas mínimas entre 16-18°C e máximas de até 31°C.

