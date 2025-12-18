Menu
Menu Busca quinta, 18 de dezembro de 2025
(67) 99647-9098
Busca
Financial Lançamento
Clima

Tempo ameno permanece em Mato Grosso do Sul nesta quinta-feira

Campo Grande não deve ter máximas superiores a 30°C

18 dezembro 2025 - 06h50Luiz Vinicius
Céu com poucas nuvens em Campo GrandeCéu com poucas nuvens em Campo Grande   (Luiz Vinicius)
Dr Canela

O clima em Mato Grosso do Sul continua ameno nesta quinta-feira, dia 18, mas a tendência é que as temperaturas subam gradualmente ao longo do dia em algumas regiões.

No entanto, a meteorologia ainda mantém certa possibilidade de chuva para demais regiões, como a parte do Sul do estado.

Segundo o Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima), previsão indica tempo mais firme, com predomínio de sol e variação de nebulosidade, em função da atuação de um sistema de alta pressão atmosférica.

Em relação às temperaturas, as regiões sul, cone-sul e a Grande Dourados terão mínimas de 16°C e máximas podendo chegar a 26°C. Enquanto a região pantaneira e sudoeste terão mínimas de 20°C e máximas de 30°C.

Já no norte do estado, a previsão aponta mínima de 18°C e máxima de 27°C. Para o bolsão e o leste de Mato Grosso do Sul, as mínimas ficarão em 18°C e a máxima deve chegar a 30°C, enquanto Campo Grande terá mínima de 21°C e máxima de até 27°C

Reportar Erro
Dr Canela
Energisa Michel Telo - Dez/25

Deixe seu Comentário

Leia Também

A seleção ocorreu de forma pública no dia 13 de dezembro
Cidade
Divulgada lista para 96 apartamentos do Condomínio Residencial Jorge Amado
Céu azul e friozinho logo cedo em Campo Grande
Clima
Frente fria deixa clima ameno e mantém chance de chuva nesta quarta para MS
Céu nublado após manhã chuvosa
Clima
Dezembro já acumula mais de 60% da chuva registrada em novembro em Campo Grande
Tempo nublado e bastante chuvoso na Capital
Clima
Avanço de frente fria coloca chuva e tempestade para MS nesta terça-feira
Tempo nublado
Clima
Tempestades colocam regiões de MS em perigo, alerta Inmet
Senador Otto Alencar (PSD-BA), presidente da CCJ do Senado
Brasil
CCJ vê contradições entre PL da Dosimetria e projeto antifacção
Sol já deu suas caras logo nas primeiras horas da manhã
Clima
Semana começa com misto de calor intenso e possibilidade de chuva em MS
Previsão é de chuva intensa e tempestades para este sábado no MS
Clima
Previsão é de chuva intensa e tempestades para este sábado no MS
Vem mais chuva em Campo Grande
Clima
Tempestades severas ameaçam MS, PR e SC com granizo e rajadas de vento
Sol apareceu forte em Campo Grande
Clima
Mesmo com risco de chuva, MS pode ter máxima de até 35°C nesta sexta-feira

Mais Lidas

Imagem ilustrativa
Polícia
Mulher é presa por botar filha de 5 meses na chuva e querer 'vida sexual livre' em MS
Ônibus estão nas garagens sem funcionar com a greve
Cidade
Sem data para receber, motoristas devem estender greve para quinta na Capital
Carros ficaram destruídos
Trânsito
Três pessoas da mesma família morrem em grave acidente na BR-267, em Nova Alvorada do Sul
Terminal -
Cidade
Funcionário paga a conta do transporte durante a greve? Entenda