Tempo ameno persiste e segunda não passa dos 27°C em Campo Grande

A frente fria que avançou e causou mudanças significativas no tempo em Mato Grosso do Sul no final de semana, segue atuando de forma indireta, pois nesta segunda-feira (12), o clima ameno persiste e deixam as altas temperaturas fora de cena.

Em Campo Grande, por exemplo, o tempo amanheceu nublado e com bastante vento, causando a sensação que a chuva poderia aparecer a qualquer momento. A mínima começou em 19°C na capital sul-mato-grossense e não deve passar dos 27°C.

Segundo o Climatempo, a previsão indica sol com muitas nuvens no período da manhã e pancadas de chuva à tarde. A tendência é que no período da noite, a chuva vá embora.

Em relação às temperaturas nas outras regiões, estão previstas mínimas entre 12-15°C e máximas entre 23-25°C para as regiões sul, cone-sul e grande Dourados. Nas regiões sudoeste e pantaneira, as mínimas devem variar entre 17-20°C e as máximas entre 26-28°C.

Já nas regiões do bolsão, leste e norte, os termômetros devem registrar mínimas entre 18-21°C e máximas entre 27-30°C.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também