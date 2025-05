Tempo começa a esquentar a partir de hoje em MS

Final de semana começando com um leve aumento nas temperaturas a partir deste sábado (31), especialmente nas regiões norte e nordeste de Mato Grosso do Sul. O tempo segue firme, seco, com poucas nuvens e muito sol.

Conforme o Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima de MS), este cenário ocorre devido à atuação de um sistema de alta pressão atmosférica, o que faz as temperaturas estarem em elevação na maioria das regiões do Estado.

As mínimas previstas são de 4°C nas regiões sul, cone-sul e grande Dourados, tendo máximas de até 21°C. as regiões sudoeste e pantaneira, as mínimas devem variar entre 7°C e as máximas podem chegar a 24°C.

Em Campo Grande são previstas mínimas de 6°C e máximas de 23°C. Confira no mapa:

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também