Tempo continuará instável em Mato Grosso do Sul

Linha fina: Elevação de temperatura poderá chegar próximas aos 40 °C em alguns municípios do Estado até o final de semana.

Apesar do céu nublado em grande parte da região Centro-Oeste, áreas de instabilidades seguirão atuando em parte do Mato Grosso do Sul nesta terça feira (3) com previsão de chuvas apenas nas regiões sul e sudeste do estado.

A umidade relativa do ar cairá de 95% pela manhã para 30% a tarde, o que se caracteriza como estado de atenção, de acordo Organização Mundial de Saúde (OMS). Já as temperaturas poderão variar de 20°C a 36°C na capital e de 12 °C a 35°C em outras regiões.

De acordo a coordenadora do Centro de Monitoramento de Tempo e do Clima de Mato Grosso do Sul (Cemtec), Franciane Rodrigues, tempo firme começará a voltar em partes do Mato Grosso do Sul apenas na quinta-feira (5). A previsão é de céu claro a parcialmente nublado com névoa seca nas regiões centro-norte do estado e baixa umidade.

Na sexta-feira (6), massa de ar seco poderá voltar a atuar sobre estado, reduzindo a umidade de 80% pela manhã para 20% a tarde. As temperaturas continuarão elevadas com variações entre de 17 °C a 40 °C em todo o estado.

Deixe seu Comentário

Leia Também