Tempo fecha de repente e anuncia possível temporal em Campo Grande

O clima era de sol, muito calor e de repente, se transformou em um tempo totalmente nublado, com ventania e até trovoadas. Campo Grande teve uma mudança radical em poucas horas deste sábado (22).

O Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia) emitiu um alerta e renovou ele indicando que as chuvas intensas poderiam prosseguir até a segunda-feira (24), começando neste sábado em praticamente todo território sul-mato-grossense.

No comunicado, o instituto informa que as chuvas poderão ter de 20 a 30 milímetros de água por hora, mas no acumulado, podendo chegar a 50 milímetros até o final do dia. Além disso, ventos intensos podem chegar 60 km/h.

Não se descarta risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e de descargas elétricas.

