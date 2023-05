Tempo fica estável e previsão indica calorão de até 34°C em MS

Para quem reclama que Campo Grande espera o final de semana para chover e fazer frio, estragando os ‘roles’, ficará surpreso em saber que a previsão para este sábado (6) é de sol e tempo estável na ‘Cidade Morena’.

Conforme o Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima), essa estabilidade com variação de nebulosidade e sol ocorre devido à atuação da alta pressão atmosférica que favorece o tempo quente e seco.

Em Campo Grande, o céu estará cheio de nuvens, a mínima será de 21ºC e máxima de 31ºC. Dourados terá mínima de 20ºC e máxima de 28ºC. No sul, Ponta Porã terá mínima de 19ºC e máxima de 28ºC; Iguatemi fica com mínima de 20°C e máxima de 28°C. Na região leste, Anaurilândia registra 20ºC de mínima de 28ºC de máxima.

Em Corumbá, a mínima fica em 22ºC e a máxima será de 26ºC. A temperatura em Aquidauana será com mínima de 21ºC e máxima de 31ºC. O tempo será mais quente nas regiões Norte e Bolsão. Em Coxim, a mínima será de 20ºC e máxima de 34ºC. Em Três Lagoas, mínima de 20ºC e máxima de 33°C.

