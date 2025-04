Tempo fica instável durante o feriado, com previsão de chuva forte em MS

O tempo ficará instável ao longo feriado da Sexta-feira Santa (18), com sol, nuvens e possibilidade de chuvas fortes em Mato Grosso do Sul.

Conforme o CEMTEC (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima), essa situação meteorológica ocorrido devido ao transporte de calor e umidade. Além disso, a chegada de uma frente fria e a atuação de baixa pressão atmosférica, favorecem a formação de nuvens e chuva no estado.

A temperaturas podem variar entre 18°C e 31°C. em Campo Grande o termômetros variam entre 20°C e 29°C.

Confira no mapa:

