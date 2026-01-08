Tempo fica mais estável e chuvas são mínimas nesta quinta-feira em MS

O clima nesta quinta-feira, dia 8, em Mato Grosso do Sul promete ficar mais estável e ter menos temporais. Porém, o avanço de uma frente fria pode mudar essa situação nos próximos dias.

A previsão indica tempo com sol e variação de nebulosidade. Porém, entre a tarde e a noite de quinta-feira e ao longo da sexta, haverá aumento de nebulosidade com possibilidade de chuvas.

Segundo o Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima), podem ocorrer tempestades acompanhadas de raios e rajadas de vento, devido ao intenso transporte de calor e umidade, aliado à atuação de áreas de baixa pressão atmosférica.

Em relação às temperaturas, as regiões sul, cone-sul e a Grande Dourados terão mínimas de 21°C e máximas podendo chegar a 33°C. Enquanto a região pantaneira e sudoeste terão mínimas de 24°C e máximas de 34°C.

Já no norte do estado, a previsão aponta mínima de 21°C e máxima de 30°C. Para o bolsão e o leste de Mato Grosso do Sul, as mínimas ficarão em 23°C e a máxima deve chegar a 32°C, enquanto Campo Grande terá mínima de 21°C e máxima de até 29°C.

