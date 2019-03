Tempo instÃ¡vel continua em MS neste domingo

Domingo (17) continua com tempo instável em Mato Grosso do Sul. De acordo com Centro de Monitoramento de Clima e Tempo (Cemtec) a condição de céu parcialmente nublado a nublado deve continuar e existe a possibilidade de pancadas de chuvas e trovoadas isoladas.

Na região sudoeste do estado há previsão de chuva potencialmente forte. Névoa úmida ao amanhecer nas regiões sul e sudoeste. A umidade relativa do ar no estado poderá variar entre 50% a 100% e as temperaturas possuem estimativas de variação entre de 18°C a 35°C.

Na capital, a máxima chega a 31°C, em Dourados a temperatura mínima será de 22°C e a máxima 29°C. Em Três Lagoas o calor segue com a mínima de 24°C e máxima de 35°C.





