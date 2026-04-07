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Clima

Tempo instável marca terça-feira em Campo Grande

A Capital deve ter chuva, ventos fortes e temperaturas mais amenas ao longo do dia

07 abril 2026 - 07h30Sarah Chaves    atualizado em 07/04/2026 às 07h47

A previsão do tempo para Mato Grosso do Sul indica instabilidade nesta terça-feira (7), com possibilidade de chuvas e tempestades acompanhadas de raios e rajadas de vento, conforme o Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima (Cemtec).

Em Campo Grande, a atuação de uma frente fria associada a um sistema de baixa pressão deve provocar aumento de nebulosidade ao longo do dia, favorecendo pancadas de chuva que podem ocorrer a qualquer momento, inclusive com intensidade moderada a forte em pontos isolados.

As temperaturas na Capital devem variar entre mínima de 20°C e máxima de 29°C, mantendo o clima relativamente ameno em comparação aos últimos dias. Os ventos predominam do quadrante oeste, com intensidade entre 40 e 60 km/h, e há possibilidade de rajadas pontuais acima desse valor.

A orientação é de atenção para mudanças rápidas no tempo, principalmente durante as tempestades, que podem vir acompanhadas de descargas elétricas e ventos mais intensos.

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