Tempo instável vira rotina e chuvas podem aparecer em Campo Grande

Campo Grande mais uma vez pode ser palco para chuvas intensas acompanhadas de raios e rajadas de ventos nesta terça-feira (14). Mesmo amanhecendo com um céu azul e com a presença do sol, o tempo nublado pode ser predominante no passar das horas.

Segundo o Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima), instabilidades atmosféricas ocorrem devido ao transporte de calor e umidade, aliado à atuação de áreas de baixa pressão atmosférica.

Conforme o alerta do Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia), há possibilidades das chuvas atingirem 100 milímetros até o final do dia e os ventos atingirem os 60 km/h, com potencial risco de corte de energia e alagamentos.

Na Capital, espera-se mínima de 21°C e máxima de 25°C. Dourados terá mínima de 20ºC e máxima de 27ºC. Ponta Porã e Iguatemi, na região Sul, aguardam mínimas de 20°C e máxima de 26°C. No Pantanal e sudoeste do Estado, previsão de 23°C de mínima e 29°C de máxima.

Três Lagoas e Paranaíba, no Bolsão, registram mínima de 22°C e máxima de 27°C. No norte, mínimas de 20°C e máxima de 28°C.

JD1 No Celular

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 e acompanhe em tempo real todas as notícias. Para baixar no IOS, clique aqui. E aqui para Android.

Deixe seu Comentário

Leia Também