Tempo intável e possibilidade de chuva estão previstos neste domingo

A previsão do tempo para esta domingo (6), em Campo Grande é de tempo instável e nublado com pancadas de chuva e trovoadas ocasionais. As temperaturas começam a diminuir na capital e em toda região sudoeste do Estado.

Apesar da umidade do ar estar baixa em boa parte do país, Mato Grosso do Sul, recebe umidade da região norte, que varia entre 55% a 90% em todo o Estado.

A temperatura máxima na capital pode chegar a 26°C e a mínima deve ficar em 18°C, contendo rajadas de vento leve. No decorrer da semana há possibilidades de chuvas isoladas.

No interior do estado, apesar do tempo mais quente, a probabilidade de chuva é maior, a temperatura máxima pode ir à 31° C e mínima fica na casa dos 14°C.

No centro-norte do MS, leste e Pantanal, o tempo será mais estável com sol e vento fraco, com temperaturas que podem atingir até 28° C.

