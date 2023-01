Tempo "fecha" e dia vira noite com tempestade em Campo Grande

Esta quinta-feira (12) começou ensolarada em Campo Grande, mas ao final da tarde, o clima já mudou completamente, pegando de surpresa moradores da Capital, que começaram o dia com sol e calor, despreparados para a chuva que vem por aí.

Ao JD1 Notícias, leitores informaram que a chuva no Terminal Júlio de Castilho já deixou alguns "ilhados". A chuva também chegou na região sul da Capital, sem qualquer sinal de trégua.

Em várias outras regiões da cidade o clima está ficando cada vez mais instável, com fortes ventos sinalizando para uma tempestade em quase toda a Campo Grande.

Cuidados

Com a tempestade chegando, é recomendando que se desligue aparelhos elétricos e quadro geral de energia em caso de instabilidade no fornecimento elétrico, permaneça em local abrigado, não se abrigue debaixo de árvores e nem estacione seus veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda, já que o vento pode derrubá-las.

Em caso de emergência, ou dúvidas, a população pode entrar em contato com a Defesa Civil no número 199 ou com o Corpo de Bombeiros no número 193.

