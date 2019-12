Tempo permanece instável nesta quinta-feira

A previsão do tempo para o Mato Grosso do Sul nesta quinta-feira (19), é de instabilidades, com chuva forte em pontos isolados, especialmente a tarde no centro-sul do estado, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia.

Em Campo Grande, a previsão é de que a temperatura máxima alcance os 30°C e mínima fica em 29°C, com céu parcialmente nublado com possibilidade de chuva e vento moderado vindos do noroeste.

Nas demais regiões do MS, temperatura pode chegar a 34°C a máxima, enquanto a mínima deve ficar em 17°C. A tendência é que o clima seja estável no começo da manhã, e entre em declínio ao decorrer do dia.

Região leste do Estado, Pantanal, Sul Sudoeste e Centro-Norte do Mato Grosso do Sul, podem atingir temperaturas mais altas, porém a umidade do ar que varia de 65% a 95% está fora da área de rico a saúde.

