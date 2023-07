Tempo seco ainda predomina e calor pode ser de 35°C em MS nesta terça

Nesta terça-feira (11), o tempo permanece seco e quente durante o dia, com sol e variação de nebulosidade em todo Mato Grosso do Sul, de acordo com o Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima).

Por isso, recomenda-se beber bastante líquido e evitar exposição ao sol nos horários mais quentes do dia. Já são mais de 20 dias de estiagem em todo o Estado, com exceção do extremo sul, que registrou mais de 20 mm em Sete Quedas nas últimas 48 horas.

Em Campo Grande, a mínima pode chegar a 20°C e a máxima alcança 32°C.

Nas outras regiões, as temperaturas também devem variar próximas disso, com máximas passando dos 30°C. A máxima, em todo o Estado, chega a 35°C, em Coxim.

As cidades de Três Lagoas e Paranaíba registram mínimas de 17°C.

A partir de quarta-feira (12), o tempo começa a mudar com a chegada de uma nova frente fria, aliado ao intenso fluxo de calor e umidade que favorece a formação de nuvens e chuvas.

