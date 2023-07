Tempo seco e calorão de 33°C marcam a quinta-feira em MS

Durante essa quinta-feira (20), o tempo em Mato Grosso do Sul deve ficar ameno em boa parte do dia, mas com o calor em algumas regiões.

A secura também deve permanecer nesses próximos dias sem chuva.

Em Campo Grande, o tempo começou com bastante vento, trazendo uma sensação de frio mesmo com o céu aberto e o sol aparecendo nas primeiras horas.

Conforme o Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima), a temperatura mínima prevista é de 14ºC, em Ponta Porã, e a máxima de 33ºC, em Coxim.

Na Capital do Estado, os termômetros devem registrar de 17ºC a 27ºC.

