Tempo seco e máxima de 36° ditam a quinta-feira em Mato Grosso do Sul

Mato Grosso do Sul vive num longo relacionamento com o tempo seco e as altas temperaturas. Nesta quinta-feira (3), não será diferente, já que os termômetros poderão marcar máxima de 36°C ao longo do dia em algumas regiões.

A umidade relativa do ar segue sendo uma preocupação. Até por trazer problemas de saúde, é ressaltado que é necessário se hidratar bastante, pois o índice deve ficar abaixo dos 30%.

Para Campo Grande, o Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima) prevê mínima de 19°C e a máxima de 32°C. Em Dourados, 15°C pela manhã e 32ºC pela tarde.

No leste do Estado, em Anaurilândia, os termômetros marcam 16°C inicialmente e sobem até os 32ºC. No Cone-sul, Iguatemi registra mínima de 15°C e máxima de 30°C.

As temperaturas sobem um pouco mais nas regiões do Pantanal, Norte e Sudoeste. Em Corumbá, mínima de 21°C e máxima de 33°C; Aquidauana terá variação entre 19°C e 35°C. Porto Murtinho amanhece com 21°C e atinge os 36°C ao longo do dia.

Coxim com mínima de 19°C e máxima de 35°C. No Bolsão, Três Lagoas registra 16°C pela manhã e 32°C de tarde.

Deixe seu Comentário

Leia Também