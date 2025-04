Tempo segue ameno pela manhã, mas calor aparece nesta quinta em MS

A atuação de uma frente fria segue fazendo efeito nos termômetros de Mato Grosso do Sul, pois a expectativa para a quinta-feira (10) é de tempo ameno pela manhã e aumento gradativo das máximas no período da tarde.

Diante disso, a previsão do Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima) ainda aponta para tempo mais estável com sol e variação de nebulosidade. Mesmo com o fenômeno em vigência, não há expectativa de chuvas.

No restante do estado, a previsão é de tempo com sol e variação de nebulosidade.

Em relação às temperaturas, são previstas mínimas entre 16-19°C e máximas entre 25-30°C para as regiões sul e sudeste do estado. Em áreas pontuais, podem ocorrer temperaturas mínimas abaixo dos 14-15°C. Nas regiões sudoeste e pantaneira são previstas mínimas entre 19-22°C e máximas entre 25-30°C.

Já nas regiões do bolsão, leste e norte são esperadas mínimas entre 19-23°C e máximas entre 28-32°C. Em Campo Grande, mínimas entre 19-21°C e máximas entre 28-30°C.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também