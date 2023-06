Tempo segue estável e previsão é de sol e tempo seco em MS neste feriado

‘Feriadou’ com tempo estável, sol e uma variação de nebulosidade devido a atuação de um sistema de alta pressão atmosférica, ou seja, uma massa de ar que favorece o clima seco em Mato Grosso do Sul nesta quinta-feira (8).

Conforme o Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima), as amplitudes térmicas seguem acentuadas, com temperaturas mais amenas na madrugada com rápida elevação durante o dia.

Em Campo Grande, a mínima será de 16°C e a máxima de 28°C. Na região Sul-fronteira, em Ponta Porã o dia começa com 13°C e atinge 25°C. Em Três Lagoas, na região do Bolsão, os termômetros marcam 14°C durante a manhã e alcançam os 29°C no período da tarde.

No Pantanal, a mínima em Corumbá será de 19°C e a máxima de 31°C. Na região Sudoeste, Porto Murtinho amanhece com temperatura de 17°C e atinge a máxima de 31°C. No norte, a previsão em Coxim registra variação da temperatura entre 15°C e 32°C.

Confira no mapa:

