Inverno surpreende e sexta começa com neblina e chuviscos em Campo Grande

O inverno começa oficialmente nesta sexta-feira (20) e ele já mostrou suas caras logo nas primeiras horas do dia, trazendo novidades para Campo Grande: neblina e chuviscos.

A meteorologia já havia avisado sobre a aproximação de uma frente fria que poderia ocasionar o retorno das chuvas em algumas regiões de Mato Grosso do Sul ao longo da sexta.

Segundo o Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima), esse fenômeno pode quebrar a estabilidade e favorecer o aumento da nebulosidade, podendo ocorrer chuvas e tempestades isoladas.

Porém, nas demais regiões, o tempo fica firme, com sol e poucas nuvens.

Em relação às temperaturas, estão previstas mínimas entre 12-16°C e máximas entre 19-28°C para as regiões sul, cone-sul e grande Dourados. Nas regiões sudoeste e pantaneira, as mínimas devem variar entre 14-18°C e as máximas entre 18-27°C.

Já nas regiões do bolsão, leste e norte, os termômetros devem registrar mínimas entre 15-18°C e máximas entre 27-30°C. Em Campo Grande são previstas mínimas entre 16-18°C e máximas entre 26-29°C

