Tempo segue firme e com baixa possibilidade de chuva

O céu fica claro a parcialmente nublado e a expectativa de chuva é baixa nesta quinta-feira (10). Apesar do ar seco inibir a formação de nuvens de chuvas e aumentar a sensação de calor, a combinação das altas temperaturas com a umidade relativa do ar podem provocar pancadas de chuvas rápidas e isoladas.

De acordo com o Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima (Cemtec), as temperaturas no Estado devem ser de 17 °C a 38 °C e na capital a variação está estimada em 20 °C a 33 °C. A umidade relativa do ar é de 90% a 35%, considerado estado de observação pela Organização Mundial de Saúde. A recomendação é de beber muita água, atenção redobrada em crianças e idosos e evitar aglomerações.

O vento estará fraco em grande parte do Estado, mas há possibilidade para ocorrência de rajadas de vento nas regiões noroeste e norte.





