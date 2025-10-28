Tempo segue instável e com chances de chuva nesta terça-feira em MS

O clima em Mato Grosso do Sul seguirá instável nesta terça-feira, dia 28 de outubro, em razão da atuação de uma frente fria, deixando em aberto a possibilidade de chuva no decorrer do dia em várias regiões.

A previsão meteorológica indica tempo com bastante nebulosidade e poucas aberturas de sol, podendo ocorrer pancadas de chuva e até mesmo tempestades acompanhadas de raios e rajadas de vento.

Segundo o Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima), essa situação ocorre devido ao aprofundamento de um sistema de baixa pressão atmosférica que deve favorecer a formação de instabilidades.

Estão previstas mínimas entre 18-20°C e máximas entre 24-27°C para as regiões sul, cone-sul e grande Dourados. Nas regiões pantaneira e sudoeste, as mínimas devem variar entre 21-24°C e máxima entre 27-30°C.

Já nas regiões do bolsão, leste e norte os termômetros devem registrar mínimas entre 20-23°C e máximas entre 30-33°C. Em Campo Grande estão previstas mínimas entre 20-22°C e máximas de até 29°C.

