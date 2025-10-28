Menu
Menu Busca terça, 28 de outubro de 2025
(67) 99647-9098
Busca
Clima

Tempo segue instável e com chances de chuva nesta terça-feira em MS

Temperaturas não deverão passar os 30°C em várias regiões do estado

28 outubro 2025 - 06h50Luiz Vinicius
Céu de Campo Grande amanheceu nubladoCéu de Campo Grande amanheceu nublado   (Luiz Vinicius)

O clima em Mato Grosso do Sul seguirá instável nesta terça-feira, dia 28 de outubro, em razão da atuação de uma frente fria, deixando em aberto a possibilidade de chuva no decorrer do dia em várias regiões.

A previsão meteorológica indica tempo com bastante nebulosidade e poucas aberturas de sol, podendo ocorrer pancadas de chuva e até mesmo tempestades acompanhadas de raios e rajadas de vento.

Segundo o Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima), essa situação ocorre devido ao aprofundamento de um sistema de baixa pressão atmosférica que deve favorecer a formação de instabilidades.

Estão previstas mínimas entre 18-20°C e máximas entre 24-27°C para as regiões sul, cone-sul e grande Dourados. Nas regiões pantaneira e sudoeste, as mínimas devem variar entre 21-24°C e máxima entre 27-30°C.

Já nas regiões do bolsão, leste e norte os termômetros devem registrar mínimas entre 20-23°C e máximas entre 30-33°C. Em Campo Grande estão previstas mínimas entre 20-22°C e máximas de até 29°C.

Reportar Erro
Funlec - Matriculas

Deixe seu Comentário

Leia Também

CMPI do INSS
Clima
CPMI do INSS ouve ex-diretor Alexandre Guimarães sobre fraudes na Previdência
Céu nublado indica chuva
Clima
Segunda-feira promete ter mais chuva e clima ameno em Mato Grosso do Sul
Chuva deve aparecer com frequência em MS
Clima
Frente fria traz chuva para Mato Grosso do Sul neste domingo
Tempo amanheceu ensolarado
Clima
Vem chuva aí? Sábado pode ter mudança no clima em várias regiões de MS
Alerta de tempestades em MS: Energisa reforça cuidados com eletricidade
Clima
Alerta de tempestades em MS: Energisa reforça cuidados com eletricidade
Calor será intensa, e máxima pode chegar a 36°C na capital
Clima
Sexta-feira promete calor de 41°C e umidade de 15% em Mato Grosso do Sul
Promessa de tempo seco e quente em Campo Grande
Clima
Temperaturas máximas podem chegar a 38°C nesta quinta em Mato Grosso do Sul
Foto: Pixabay
Clima
Corumbá registra 9,5°C e tem a menor temperatura do Estado nesta terça-feira
Céu amanheceu azul, com sol e um friozinho em Campo Grande
Clima
Clima ameno segue pela manhã, mas máxima pode chegar a 36°C em MS nesta terça
Tempo amanheceu azul e ensolarado em Campo Grande
Clima
Friozinho por aí? Segunda começa com clima bastante ameno em Campo Grande

Mais Lidas

Técnico Fernando Augusto, do Chelsea Brasil
Esportes
Morre Fernando Augusto, técnico de futsal do Chelsea Brasil MS
Imagem ilustrativa
Geral
Condomínios de Campo Grande vivem clima eleitoral com chapas, campanhas e planos de gestão
Polícia isolou o local da cena do possível crime
Polícia
Casal é assassinado com vários golpes de faca em casa no Jardim Colibri
Kayk foi morto a facadas
Polícia
Jovem é assassinado a facadas e polícia recolhe corpo durante velório em Amambai