Tempo volta a esquentar bem em MS após passagem relâmpago de frente fria

Fenômeno não durou dois dias, trouxe ventos intensos e até alguns períodos de chuva, mas já se dissipou

21 agosto 2025 - 07h10
Céu de Campo Grande com algumas nuvensCéu de Campo Grande com algumas nuvens   (Luiz Vinicius)

Após uma passagem relâmpago de uma frente fria, que serviu para trazer rastros de destruição com temporal e vendaval na terça-feira (19), se dissipou e a quinta-feira (21) promete ter novamente a presença do calor em Mato Grosso do Sul.

Apesar disso, algumas regiões ainda sentirão as temperaturas amenas no amanhecer, principalmente nas cidades do sul do estado, região mais atingida pelas tempestades.

Contudo, conforme o Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima), a previsão indica tempo estável com sol e variação de nebulosidade. Essa situação ocorre devido a atuação da alta pressão pós-frontal que favorece o tempo mais firme.

Em relação às temperaturas, estão previstas mínimas entre 14-16°C e máximas entre 30-32°C para as regiões sul, cone-sul e grande Dourados. Nas regiões sudoeste e pantaneira, as mínimas devem variar entre 17-22°C e as máximas entre 34-36°C.

Já nas regiões do bolsão, leste e norte, os termômetros devem registrar mínimas entre 18-21°C e máximas entre 33-37°C. Em Campo Grande são previstas mínimas entre 18-20°C e máximas entre 32-34°C.

Sem acordo, MP processa proprietário por degradação de córrego em Campo Grande

